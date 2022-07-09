Trabzonspor'a dev gelir! Forma satışları uçuşa geçti

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Bir yandan transfer görüşmelerini sürdüren yönetim bir yandan da ekonomik açıdan rahatlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda bordo mavililer, forma satışlarından önemli bir gelir elde etti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2022- 06:40