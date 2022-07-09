Trabzonspor'da ekonomik açıdan çalışmalar devam ediyor.
Trabzonspor'a dev gelir! Forma satışları uçuşa geçti
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Bir yandan transfer görüşmelerini sürdüren yönetim bir yandan da ekonomik açıdan rahatlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda bordo mavililer, forma satışlarından önemli bir gelir elde etti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Yapılan planlamalar ve çalışmalar doğrultusunda büyük ekonomik gelirler sağlanarak kasada rahatlık bekleniyor.
Fırtınada Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalarak ekonomik açıdan büyük bir gelir sağlanması düşünülüyor.