Kurban Bayramı dolayısıyla Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor resmi hesaplarından bayram mesajı yayınladı.

BEŞİKTAŞ'IN BAYRAM MESAJI

Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

FENERBAHÇE'NİN BAYRAM MESAJI

Sevdiklerinizle bir arada olduğunuz sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramımız kutlu olsun!

GALATASARAY'IN BAYRAM MESAJI

Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dileriz.

TRABZONSPOR'UN BAYRAM MESAJI

Kurban Bayramınız mübarek olsun.