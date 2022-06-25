Fırtına'da yeni Viking kapıda... Umut Bozok'ta hala gelişme kaydedemeyen, Haji Wright konusunda ise Danimarka kulübünün inadını kıramayan Trabzonspor, hemen bir alternatif isim daha belirledi. O da Hollanda ekibi Groningen'in Norveçli forvet Jörgen Strand Larsen oldu.

SÖRLOTH VE CORNELIUS ÖRNEĞİ!

Fotomaç'ın haberine göre zaman kaybetmeden Hollanda ekibi ile iletişime geçen bordo mavililer, teklifini bile iletti. Bu kadar acele edilmesinde ise İtalyan takımı Bologna'nın da işin içinde olması oldu. Gelen bilgilere göre Bologna, Larsen'i 5 milyon euro'ya kadrosuna katmak istiyor. Ancak Groningen gelecekteki satış için daha yüksek bir yüzde istedi. Bunu fırsat bilen Trabzonspor ise 1.93 boyundaki golcü için sürpriz bir hamle yaptı. 2 milyon euro önerdiği Norveçli golcünün bir sonraki satış hakkı için Groningen'e yüzde 35 pay teklif etti. Trabzonlu yetkililerin, önce Sörloth'un sonra da Cornelius'un gösterdiği performansı hatırlatıp, "Asıl parayı bir sonraki satıştan kazanacaksınız" diyerek Hollandalıları ikna etmeye çalıştığı bildirildi.

DEĞERİNİ YÜKSELTTİ!

Piyasa değeri 6 milyon euro civarında olan 22 yaşındaki forvetin kulübüyle olan sözleşmesi 2024'te bitecek. 1.93'lük boyuyla hava toplarında rakip savunmaların büyük sıkıntı çektiği bir isim olan Larsen, performansıyla fiyatını da sürekli yükseltiyor. Oyuncu son 6 ayda değerini 3 milyon euro artırdı