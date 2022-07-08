Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken, takımdan ayrılması beklenen kaptan Uğurcan Çakır'la ilgili transfer gelişmelerinin ardı arkası kesilmiyor...
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın yıldızı Uğurcan Çakır'ın peşini bırakmıyorlar! Yeni teklif...
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılması gündemde. Gösterdiği etkili performansla birçok kulübün radarına giren milli file bekçisinin talipleri artmaya devam ediyor. Daha önce adı dev kulüplerle anılan Uğurcan için bir başka iddia daha ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...
Şampiyonluğun kazanılmasının ardından Avrupa'ya gitmek istediğini belirten tecrübeli futbolcu, taraftarlardan anlayış beklemişti.
"BANA KIZMAZLAR"
Uğurcan yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'da artık 3 kupam var."