Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını Slovenya'da sürdürüyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da orta sahaya Senegalli dinamo!
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: 2022-2023 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililerde gündemdeki isim Cheikhou Kouyaté olarak öne çıktı. Daha öncede gündemede gelen Senagalli orta saha oyuncusu zaman zaman stoper pozisyonunda da görev alabiliyor. İşte son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
Abdullah Avcı'nın istediği oyuncuları hazırlık kampına yetiştirmek için yoğun mesai harcayan Trabzon yönetimi orta saha transferi için İngiltere'de nabız yokluyor.
Son olarak Trezeguet transferinde mutlu sona ulaşan bordo-mavili ekip yeni çalışmalar için kolları sıvadı.