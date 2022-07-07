Türkiye Ligini tanıyan oyuncuları tercih eden Abdullah Avcı'nın önüne sürpriz bir isim geldi.
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Simon Kjaer bombası!
Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de forma giyen Simon Kjaer, yeniden Türkiye yolunda. Milan'da forma giyen Danimarkalı futbolcunun Trabzonspor'a önerildiği ifade edildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, 33 yaşındaki oyuncuyla ilgili kararı ise belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, bu isim, daha önce Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer.
Sezonu Milan'la şampiyona olarak tamamlayan Danimarkalı oyuncu yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzaktı.