Fırtına, Nwakaeme'nin ayrılığı sonrası kanat takviyesini bir an önce bitirmekk istiyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet transferini bitirmeye hazırlanıyor!
Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen bordo mavili ekibin hedefindeki isimlerden birisi de Trezeguet. Fırtına Mısırlı yıldızın transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. İşte ayrıntılar...
Trabzonspor, bir süredir gündemde olan Trezeguet ile bu sıkıntıyı çözmek üzere.
Fırtına oyuncunun kulübü Aston Villa'yı 3.5 milyon euro'ya ikna etti.