TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet transferini bitirmeye hazırlanıyor!

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen bordo mavili ekibin hedefindeki isimlerden birisi de Trezeguet. Fırtına Mısırlı yıldızın transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2022- 06:40