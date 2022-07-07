Yeni sezona hazırlanan Trabzonspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Sırbistan Ligi takımlarından Partizan, bordo mavililerden Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, flaş bir ayrılık yaşandı.

Bordo mavililerin, 2 sezon önce kadrosuna kattığı Fousseni Diabate Partizan'a transfer oldu.

Sırbistan ekibi, transferi resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

26 yaşındaki Diabate, Trabzonspor'da fazla süre şansı bulamamış ve Göztepe ile Giresunspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

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