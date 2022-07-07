Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, flaş bir ayrılık yaşandı.
Bordo mavililerin, 2 sezon önce kadrosuna kattığı Fousseni Diabate Partizan'a transfer oldu.
Sırbistan ekibi, transferi resmi sosyal medya hesabından açıkladı.
26 yaşındaki Diabate, Trabzonspor'da fazla süre şansı bulamamış ve Göztepe ile Giresunspor'a kiralık olarak gönderilmişti.
İŞTE O PAYLAŞIM:
🎥 Pratite uživo promociju novog igrača FK Partizan! ⚫⚪— FK Partizan (@FKPartizanBG) July 7, 2022
📆 7. jul
🕐 15.00 č.
📺YOUTUBE: FK Partizan Beograd pic.twitter.com/6e6D8lwdId