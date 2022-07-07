Trabzonspor'da ayrılık! Resmen açıklandı
Süper Lig devinden Simon Kjaer bombası!
CANLI ALTIN FİYATLARI - 7 TEMMUZ
Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak?
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe hedef şaşırttı! Yeni golcü adayı Barça'dan F.Bahçe hedef şaşırttı! Yeni golcü adayı Barça'dan 13:58
Trabzonspor'da ayrılık! Resmen açıklandı Trabzonspor'da ayrılık! Resmen açıklandı 13:20
G.Saray'dan sürpriz Marcao hamlesi! G.Saray'dan sürpriz Marcao hamlesi! 13:00
Süper Lig devinden Simon Kjaer bombası! Süper Lig devinden Simon Kjaer bombası! 12:19
F.Bahçe'nin genç yıldızı Adana Demirspor'da! F.Bahçe'nin genç yıldızı Adana Demirspor'da! 11:19
G.Saray'dan TFF'ye mektup! F.Bahçe... G.Saray'dan TFF'ye mektup! F.Bahçe... 11:15
Daha Eski
Trabzonspor'dan yıldız açıklaması! Trabzonspor'dan yıldız açıklaması! 10:50
Gudjufi kampta neden yer almadı? O gerçek ortaya çıktı Gudjufi kampta neden yer almadı? O gerçek ortaya çıktı 10:19
Transferde Belotti kapışması! F.Bahçe istedi G.Saray devreye girdi Transferde Belotti kapışması! F.Bahçe istedi G.Saray devreye girdi 09:52
Gomis takımda kalacak mı? İşte Buruk'un kararı Gomis takımda kalacak mı? İşte Buruk'un kararı 09:18
Sergio Oliveira G.Saray'da! İşte bonservis bedeli Sergio Oliveira G.Saray'da! İşte bonservis bedeli 08:59
Aslan'dan Nwakaeme bombası! Görüşmelere başlandı Aslan'dan Nwakaeme bombası! Görüşmelere başlandı 01:20
SON DAKİKA