Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'dan sağ kanat oyuncusu Salih Kavrazlı'yı kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 20 yaşındaki Kavrazlı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Transfer sürecindeki desteklerinden dolayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na, Asbaşkanı Ertuğrul Doğan'a ve Trabzonsporlu yöneticilere teşekkürlerimizi sunarız." denildi.
🆕 Kulübümüz, Salih Kavrazlı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transfer sürecindeki desteklerinden dolayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu'na, Asbaşkanı Sayın Ertuğrul Doğan'a ve Trabzonsporlu yöneticilere teşekkürlerimizi sunarız. ✍️ pic.twitter.com/K3b4ybmjEr— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 7, 2022