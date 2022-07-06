Visca'dan Şampiyonlar Ligi sözleri!
Djaniny ve Hugo Slovenya kampında
6 TEMMUZ DÖVİZ KURLARI NE KADAR? Dolar/Euro/Sterlin kaç TL?
AĞIZDA DAĞILAN LOKUM KIVAMINDA KAVURMA TARİFİ
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