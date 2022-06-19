Spor Toto Sper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteten Trabzonspor'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'ya ABD'li golcü! Hocası açıkladı...
TRABZONSPOR HABERİ: 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da gözler santrfor transferine çevrildi. Bordo-mavililerde bir süredir gündemde olan isim ise geçen Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Haji Wright olduğu öğrenildi. ABD'li forvetin hocası ise transfer hakkında konuştu. İşte detaylar... (TS SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre bordo-mavililerde gündem stoper ve forvet transferi...
Fode Koita'yı göndermeyi planlayan Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da forma giyen forvet Haji Wright ile ilgileniyor.