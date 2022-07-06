Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği altı mevkinin beşine takviye yaptıklarını, bir tane de stoper alacaklarını açıkladı. Ağaoğlu, "Şu anda stoper bölgesi için 3 oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan stoper harekatı! Bartra, Kaan Ayhan ve Marlon...
Önümüzdeki sezon 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, 5 isimle kadrosunu güçlendirdi. Bordo-mavililerde gözler ise şimdi stoper hamlesine çevrildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, transfer listesinde ise Kaan Ayhan, Marlon Santos ve Marc Bartra olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Kadronuzda bulunduracağınız maksimum yabancı sayısı 14. Şu anda bizim bir yabancı oyuncu transfer etme hakkımız var.
Onun için sol tarafa şu oyuncu, sağ tarafa şu oyuncu, forvete de bir oyuncu, orta sahaya da iki oyuncu almıyoruz. Yok böyle bir şey. Sadece stoper için 3 adayla görüşmelerimiz devam ediyor" ifadesini kullandı.