Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon yakaladığı şampiyonlukta sezon başı performansıyla önemli katkı veren Edgar Ie'nin çapraz bağları kopmuştu.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Edgar Ie haber bekliyor! Trabzonspor'un kararı...
Son şampiyon Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon başında fırtına gibi başlayan ve Aralık ayında çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapayan Edgar Ie'nin sözleşmesi feshedilmişti. Portekizli stoperin menajerinin bordo-mavililerden haber beklediği ve kapsamlı bir sağlık raporu sunacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sezonu kapatmış ve karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.
Bu sürenin ardından çapraz bağ ameliyatı olan ve henüz tam olarak sahalara dönemeyen Edgar Ie'nin ilk raporunda sakatlığında olumlu yönde iyileşmeler olduğu belirtildi.