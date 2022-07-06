Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Edin Visca yeni sezon öncesi bordo mavili takımın kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Edin Visca'dan Şampiyonlar Ligi sözleri: Trabzonspor camiası bunu hak ediyor!
Trabzonspor haberi: Süper Lig'in son şampiyonu olan bordo-mavili ekip, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Slovenya'da devam ediyor. Fırtına'nın Boşnak yıldızı Edin Visca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Visca, takıma yeni katılan Trezeguet ve Şampiyonlar Ligi ön elemesi ile ilgili konuştu. İşte o sözler... (TS spor haberi)
TREZEGUET AÇIKLAMASI
Edin Visca, "Sakatlık olmaması için bizim için büyük güç olacak. Diğer oyuncular ne kadar iyi olursa ben de iyi olacağım.
Trezegeuet'i tanıyorum iyi bir karakter iyi profesyonel. Biraz konuştuk onunla.