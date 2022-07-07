Trabzonspor'dan yıldız açıklaması!

Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Armamızdaki şanlı yıldızımızı kontrol ettik, hâlâ yerinde. Merak etmeyin, içiniz ferah olsun şampiyon takımın taraftarı." ifadeleri yer aldı. İşte detaylar... | Son dakiak Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2022- 10:50