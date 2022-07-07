Trabzonspor'dan yıldız açıklaması!

Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi.
Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Taraftarlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine bilgilendirme: Armamızdaki şanlı yıldızımızı kontrol ettik, hâlâ yerinde. Merak etmeyin, içiniz ferah olsun şampiyon takımın taraftarı." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Taraftarlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine bilgilendirme:— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 7, 2022
Armamızdaki şanlı yıldızımızı kontrol ettik, hâlâ yerinde. Merak etmeyin, içiniz ferah olsun şampiyon takımın taraftarı. ⭐️ pic.twitter.com/K4Iw6erHXl