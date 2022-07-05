Trabzonspor yeni sezon formalarını tanıttı

Trabzonspor, yeni sezon formalarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Bordo-mavililerden yapılan paylaşımda, "Kendinizi aynada gördüğünüz anda #ÜstümdeKalsın diyeceğiniz yeni sezon formalarımız şimdi satışta! Şampiyonluğun gururu üstünüzde kalsın. ❤️💙" ifadeleri yer aldı.
TRABZONSPOR YENİ SEZON FORMALARI NE KADAR?
Öte yandan, yeni sezon formalarının fiyatı 599.99 TL olarak belirlendi.
İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları için yaptığı tanıtım videosu...
Kendinizi aynada gördüğünüz anda #ÜstümdeKalsın diyeceğiniz yeni sezon formalarımız şimdi satışta!— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 5, 2022
Şampiyonluğun gururu üstünüzde kalsın. ❤️💙 pic.twitter.com/SmDuinqCEL