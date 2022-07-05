Bayer Leverkusen altyapısından yetişen 23 yaşındaki Güven Yalçın, 2018-2019 sezonunda Beşiktaş'a transfer olmuştu.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Fırtına'ya Güven Yalçın transferinde rakip çıktı!
Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'in son şampiyonu bordo-mavililer, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Son olarak Beşiktaş'la sözleşmesi biten Güven Yalçın'ı gündemine almıştı. Trabzonspor'a bu transferde rakip çıktı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Siyah beyazlılar ile yaptı kontrat uzatma görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan genç oyuncu 30 Haziran tarihi itibarıyla serbet kaldı.
İTALYA'DAN SÜRPRİZ TEKLİF
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Güven Yalçın, son şampiyon Trabzonspor'un radarına girmişti.