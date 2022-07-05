Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da öncelik forvet bölgesine verildi.
TRABZONSPOR HABERİ: Haji Wright imzaya hazır! Transferde tek engel...
Geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaların sürüyor. Bordo mavililerde öncelik forvet bölgesine verildi. Fırtına, bu doğrultuda geçen sezon Antalyaspor'da başarılı bir grafik sergileyen Haji Wright'ı listesine almıştı. ABD'li yıldızın transferinde ise tek engel var. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo mavililer Antalyaspor'da başarılı bir performans gösteren Haji Wright'ı listesine aldı.
Transferde şaha kalkan şampiyon Trabzonspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.