Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Mısırlı oyuncu Trezeguet'yi renklerine bağladı. İngiliz ekibi Aston Villa'dan transfer edilen Mısırlı oyuncu için Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla İstanbul'da imza töreni düzenlendi.
Trabzonspor'un yeni transferi Trezeguet'den şampiyonluk sözleri!
Trabzonspor'un yeni transferi Mahmoud Trezeguet için İstanbul'da imza töreni gerçekleştirildi. Bordo-mavililerin yıldızı, imza sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Trezeguet, "Şampiyon bir takıma geldiğimi ve buradaki beklentileri biliyorum. Ben de burada olacağım ve 4 yıl boyunca şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
"ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Trabzonspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Trezeguet, "Harika bir başkanımız, harika bir hocamız ve harika taraftarlarımız var. Şampiyon bir takıma geldiğimi ve buradaki beklentileri biliyorum.
Ben de burada olacağım 4 yıl boyunca şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğiz ve hatta daha uzun yıllar da bunu devam ettireceğiz. Takıma her zaman en iyisini vermem gerektiğinin farkındayım.