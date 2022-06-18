Şampiyon Trabzonspor, yeni sezonda da iddialı olmak istiyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok için anlaşma tamam! Fırtına geri sayıma geçti
Trabzonspor'da gözler santrfor transferine çevrildi. Bordo-mavililerde gözler ise Umut Bozok'ta. Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok için kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağlandı. İşte son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
Şampiyon Trabzonspor, yeni sezonda da iddialı olmak istiyor.
Bu doğrultuda hamlelerini yapan Fırtına girişimlerini sürdürdüğü yıldızlarla anlaşma noktasına geldi.
4 takviye yapan Karadeniz devi, geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren ve Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok'ta da geri sayıma geçti.