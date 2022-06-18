TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok için anlaşma tamam! Fırtına geri sayıma geçti

TRABZONSPOR HABERLERİ: Umut Bozok için anlaşma tamam! Fırtına geri sayıma geçti

Trabzonspor'da gözler santrfor transferine çevrildi. Bordo-mavililerde gözler ise Umut Bozok'ta. Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok için kulübüyle büyük ölçüde anlaşma sağlandı. İşte son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2022- 06:40