Trabzonspor Trezeguet transferini KAP'a bildirdi! İşte sözleşme detayları
Trabzonspor, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen 27 yaşındaki Mısırlı sol kanat oyuncusu Trezeguet'i renklerine bağladı. Bordo-mavililer, yıldız oyuncunun sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.07.2022- 11:50 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022- 13:12
Trabzonspor, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen 27 yaşındaki Mısırlı sol kanat oyuncusu Trezeguet'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Bordo-mavililer Mısırlı yıldızın bonservisi için Aston Villa'ya 4 taksitle 4 milyon Euro ödeyecek. Trezeguet bordo-mavili ekiple 4 yıllık sözleşme imzalarken 1.55 milyon Euro maaş alacak.