Trabzonspor, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen 27 yaşındaki Mısırlı sol kanat oyuncusu Trezeguet'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Bordo-mavililer Mısırlı yıldızın bonservisi için Aston Villa'ya 4 taksitle 4 milyon Euro ödeyecek. Trezeguet bordo-mavili ekiple 4 yıllık sözleşme imzalarken 1.55 milyon Euro maaş alacak.