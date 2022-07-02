Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un Kaan Ayhan ısrarı! Yeni teklif yapıldı
Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Savunmaya takviye yapacak olan bordo-mavililerin transfer listesinde birçok futbolcu yer alıyor. Bu doğrultuda, bir süredir Kaan Ayhan ile temaslarını sürdüren Fırtına'nın oyuncu için yeniden teklif yaptığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer zengin ve rotasyonlu bir kadro oluşturmak istiyor.
Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Fırtına, 2022-2023 sezonu içinde aynı parolayla çalışmalarını sürdürüyor.