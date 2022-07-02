TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'un Kaan Ayhan ısrarı! Yeni teklif yapıldı

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Savunmaya takviye yapacak olan bordo-mavililerin transfer listesinde birçok futbolcu yer alıyor. Bu doğrultuda, bir süredir Kaan Ayhan ile temaslarını sürdüren Fırtına'nın oyuncu için yeniden teklif yaptığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2022- 06:40