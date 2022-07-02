Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, flaş bir hamle daha yaptı.

Bordo mavililer, geçen sezon Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Trezeguet'yi kadrosuna kattı.

Aston Villa'dan bonservisi alınan yıldız futbolcu, İstanbul'a geldi.

TREZEGUET KİMDİR?

Mahmud Ahmed İbrahim Hasan veya daha çok bilinen adıyla Trezeguet, 1 Ekim 1994 tarihinde Kafrü'ş-Şeyh, Mısır'da doğdu. Mısırlı millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2012 yılında El-Ehli kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Anderlecht, Mouscron, Kasımpaşa ve Aston Villa'da oynadı. 2021-22 sezonunun devre arasında İstanbul Başakşehir'e kiralanmıştı.

Kariyerinde toplamda 275 maçta forma giyen Mısır'lı milli oyuncu 55 gol 42 asistlik performans sergilemeyi başardı. Türkiye'de oynadığı son sezonda ise Başakşehir formasıyla çıktığı 13 resmi maçta 6 gol 4 asist yapmayı başarmıştı.

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