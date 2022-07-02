Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı stopere Chancel Mbemba'yı istedi!
Önümüzdeki sezon şampiyon ünvanını korumak ve 3 kulvarda yarışacak bir takım kurmak isteyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın Porto ile sözleşmesi biten Chancel Mbemba'yı takımında görmek istediği iddia edildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, birçok isimle temasta...
Yeni Asır'da yer alan habere göre stoper transferinde pek çok isimle görüşme halinde olan Trabzonspor, Porto ile kontratı biten Chancel Mbemba'nın da peşine düştü.