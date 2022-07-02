Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor bir yandan yeni sezona hazırlanırken, diğer taraftan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan sol beke Ruben Vinagre hamlesi!
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Trabzonspor, önümüzdeki sezon 3 kulvarda yarışacak bir takım oluşturmak istiyor. 4 ismi resmen kadrosuna katan bordo-mavililer, eksik mevkilerin tamamlanması için çalışmalarına hız verdi. Sol bek bölgesini güçlendirmek isteyen Fırtına, Sporting'de bonservisi bulunan Ruben Vinagre için harekete geçti. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavililer, şu ana kadar dört ismi kadrosuna kattığını duyurdu.
Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Stefano Denswil ve Jens Stryger Larsen'le resmi sözleşme imzalandı.