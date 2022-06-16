Karadeniz devi, sözleşme uzatmayan Anthony Nwakaeme'nin yerini doldurmaya çok yaklaştı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Trezeguet gelişmesi! Aston Villa...
TRABZONSPOR HABERLERİ: Bordo-mavililerde henüz Nwakaeme ile anlaşma sağlanamaması nedeniyle sol kanatta oynayacak isim için arayışlarını sürdüren Trabzonspor Trezeguet için kulübüyle temaslar devam ediyor. İşte Mısırlı futbolcunun transferi hakkındaki son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre son dönemde Trezeguet ismi ön plana çıkmıştı.
Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde yıldızı parlayan ve oradan Aston Villa'ya transfer yapan 27 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir kulübüne kiralanmıştı.