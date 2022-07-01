Trabzonspor için İtalya'dan sürpriz bir 10 numara iddiası geldi.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına için flaş 10 numara iddiası! Gaston Pereiro...
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo mavili ekip 10 numara bölgesine takviye yapmayı planlıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre Trabzonspor, transferde rotasını Gaston Pereiro'ya çevirdi. İşte detaylar...
Karadeniz Gazete'nin Centotrentuno'dan derlediği habere göre; Trabzonspor, Galatasaray'ın yolunda.
Gaston Pereiro takım arkadaşı Joao Pedro'yu izleyip Türkiye'ye gidebilir.