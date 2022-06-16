Şampiyon Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürürken, gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan sol bek bombası! Resmi teklif...
TRABZONSPOR HABERİ: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk olarak tercihi sol bek bölgesi olacak. İşte ilk aday ve detaylar... (TS SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre Puchacz ile yollarını ayıran bordo- mavililer sol beke mutlaka takviye yapacak.
Fırtına'nın listesinde Alioski ve Eren Elmalı bulunuyordu.