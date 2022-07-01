Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yıldız futbolcu Trezeguet'i kadrosuna katmayı başarı. Bordo mavili takım Mısırlı futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
SON DAKİKA TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına Trezeguet'i kadrosuna kattı!
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yıldız futbolcu Trezeguet'i kadrosuna katmayı başarı. Bordo mavili takım Mısırlı futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
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Yayın Tarihi: 01.07.2022- 11:28 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022- 11:34