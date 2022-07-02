Bordo-mavililerde kadro yapılanması kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Trezeguet Trabzonspor'da! Sözleşme detayları belli oldu
Trabzonspor transfer haberi: Gelecek sezon hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olmak için kadrosunu güçlendiren şampiyon Trabzonspor, takımdan ayrılan Nwakaeme'nin boşluğunu doldurdu. Bordo-mavili ekip, bonservisi Aston Villa'da bulunan Trezeguet'i renklerine bağladı. İşte Mısırlı yıldız için ödenecek bonservis bedeli ve sözleşme detayları... (TS spor haberi)
Gelecek sezon hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olmak için kadrosunu güçlendiren şampiyon Trabzonspor, beşinci imzayı Trezeguet'ye attırdı.
Geçtiğimiz yıl kadroda bulunan stoper Stefano Denswil'le yola devam eden, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat ve sağ bek Jens Stryger Larsen'i kadrosuna katan Fırtına, Nwakaeme'nin yerini de Mısırlı futbolcuyla doldurdu.