TRANSFER HABERİ: Trezeguet Trabzonspor'da! Sözleşme detayları belli oldu

Trabzonspor transfer haberi: Gelecek sezon hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olmak için kadrosunu güçlendiren şampiyon Trabzonspor, takımdan ayrılan Nwakaeme'nin boşluğunu doldurdu. Bordo-mavili ekip, bonservisi Aston Villa'da bulunan Trezeguet'i renklerine bağladı. İşte Mısırlı yıldız için ödenecek bonservis bedeli ve sözleşme detayları... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2022- 06:40