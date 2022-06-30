Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor, kadrosunu 4 isimle güçlendirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer; sol kanat, stoper, forvet, kaleci ve sağ bek transfer etmek istiyor. Listedeki adaylar ise Trezeguet, Kaan Ayhan, Haji Wright, Berke Özer, Tarık Çetin ve Nurullah Aslan. İşte transferdeki tüm detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Transferde şaha kalkan şampiyon Trabzonspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sağ bek Larsen, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat'ı renklerine bağlayan ve stoper Denswil ile de sözleşme uzatan Fırtına, 5 takviye daha yapacak. Fotomaç'ın haberine göre; Yedek kaleci, forvet, sol kanat, sağ stoper ve yedek sağ bek takviyesi için çalışmalar sürüyor. Listede önemli isimler bulunuyor.

SOL KANADA TREZEGUET

Fırtına'da 4 yıllık Nwakaeme dönemi sona ererken, sol kanatta 1 numaralı aday Trezeguet. Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Premier Lig'e giden ve Aston Villa'ya transfer olan Mısırlı yıldız, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Başakşehir formasını terletmişti. İstanbul'a gelen Trezeguet'nin menajeri Christian Emile ile masaya oturuldu. Görüşmelerde çok önemli mesafe kat edildi. Tavan ücret politikası ile 1.5 milyon euro garanti maaş teklif eden Fırtına, bonuslarla 2.2 milyon euro'ya çıktı. Mısırlı yıldız Trabzonspor'a 'Tamam' derken, yönetim Aston Villa ile yeniden görüşmelere başladı.

İki kanatta da oynuyor

Asıl mevkisi sol kanat olan Trezeguet, tam bir hücumcu. Sağ kanat, orta saha ve hatta forvette de görev yapabiliyor. Abdullah Avcı, bu nedenle Mısırlı futbolcunun transferinde ısrarcı davranıyor.

STOPERE KAAN AYHAN

Trabzonspor, sol kanat ve sağ stoper transferlerini mutlaka Slovenya kampına yetiştirmek istiyor. Stoper için listenin 1 numarasındaki Santos bir türlü ikna edilemedi. Brezilyalı stoperin yıllık 3 milyon euro maaş istediği öğrenilirken, eşinin de Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtildi. Rota alternatif isimlere çevrildi. Bu oyuncuların başında Kaan Ayhan geliyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen 27 yaşındaki milli futbolcu için kulübü Sassuolo 5 milyon euro'nun altına inmiyor. Bordo-mavililer bu rakamı bir miktar düşürüp, taksitli ödeme planıyla İtalyanlar'ı ikna etmeye çalışıyor.

Tam bir joker

Stoper dışında sağ bek ve ön libero da oynayabilen Kaan'ın transferi halinde bordo-mavili takımın savunması iyice güçlenecek. 46 kez milli formayı giyen ve 4 gol kaydeden 27 yaşındaki oyuncu için yönetim oldukça ısrarlı.

FORVETE HAJI WRIGHT

Fode Koita'yı gönderip yerine önemli bir isim alacak Karadeniz devi, geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da forma giyen forvet Haji Wright ile ilgileniyordu ve artık bu transferde sona çok yaklaştı. Kırmızı-beyazlı takımda kiralık oynayan 24 yaşındaki santrfor, 34 maçta 15 gol, 2 asistlik performansı ile göz doldurmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Danimarka kulübü SönderjyskE ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 1.93 boyundaki Amerikalı santrforun menajeri Evren Şahin, "Haji Wright için kulübü SonderjyskE'ye Trabzonspor ve Hull City'den resmi teklif geldi. Trabzonspor'un teklifi daha güçlü" diyerek müjdeyi verdi.

KALEDE 3 ADAY VAR

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yedek kalecileri Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'a transfer izni veren Trabzonspor, Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer'i renklerine bağlıyor. Fenerbahçe'de top koşturduğu dönem adı Atletico Madrid gibi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan 22 yaşındaki kaleciyi Anderlecht de istiyor, Ancak bordomavili yönetimin elini çabuk tutarak 1.91 boyundaki eldiven ile masaya oturduğu ve mutlu sona yaklaştığı belirtiliyor. Listedeki diğer isimler ise Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki eldiveni Tarık Çetin ve Samsunspor'un 24 yaşındaki file bekçisi Nurullah Aslan.