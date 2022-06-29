Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililer, Nwakaeme'nin ayrılığı sonrası sol kanat için arayışlara başlamış ve geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de kiralık olarak tamamlamış Trezeguet'i gündemine almıştı.
Trabzonspor, uzun süren pazarlık sonucunda Mısırlı yıldızla ve kulübü Aston Villa ile anlaşma noktasına geldi. Karadeniz Fırtınası'nda Trezeguet transferinin bu hafta açıklanması bekleniyor.
Mısırlı yıldız geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Başakşehir formasıyla 13 maçta 6 gol 4 asistlik performans ortaya koymuştu.
KAAN AYHAN'DA MUTLU SON YAKIN!
Bordo-mavililer ayrıca stoper transferinde de milli oyuncu Kaan Ayhan ve kulübü Sassuolo ile görüşmelere devam ediyor. Trabzonspor'un bu transferi de yakın zamanda tamamlaması bekleniyor.