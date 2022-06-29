Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'in son şampiyonu olan bordo-mavili ekipte transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Trabzonspor'da Trezeguet transferinin bu hafta açıklanması beklenirken, Kaan Ayhan ile yapılan görüşmelerin olumlu bir şekilde gittiği öğrenildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Özel Haber / Bora Salgın)

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililer, Nwakaeme'nin ayrılığı sonrası sol kanat için arayışlara başlamış ve geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de kiralık olarak tamamlamış Trezeguet'i gündemine almıştı.

Trabzonspor, uzun süren pazarlık sonucunda Mısırlı yıldızla ve kulübü Aston Villa ile anlaşma noktasına geldi. Karadeniz Fırtınası'nda Trezeguet transferinin bu hafta açıklanması bekleniyor.

Mısırlı yıldız geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Başakşehir formasıyla 13 maçta 6 gol 4 asistlik performans ortaya koymuştu.

KAAN AYHAN'DA MUTLU SON YAKIN!

Bordo-mavililer ayrıca stoper transferinde de milli oyuncu Kaan Ayhan ve kulübü Sassuolo ile görüşmelere devam ediyor. Trabzonspor'un bu transferi de yakın zamanda tamamlaması bekleniyor.