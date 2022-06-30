Dovbyk’in menajerinden transferle ilgili karar! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor istedi ama…

Transfer haberi: Dnipro’da forma giyen Artem Dovbyk'in adı son günlerde Fenerbahçe ile anılmıştı. 25 yaşındaki golcünün menajeri Ukrayna basınına oyuncusunun geleceğiyle açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Adı Fenerbahçe ile gündemde olan Dnipro'da forma giyen Artem Dovbyk'in temsilcisi, Ukrayna basınından Sport Arena'ya açıklamalarda bulundu.

25 yaşındaki oyuncunun menajeri, Dovbyk'e Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgisi olduğunu duyurdu.

"4 BÜYÜKLERİN İLGİSİ VAR"

İşte Dovbyk'in menajeri Oleksiy Lyundovskyi'den transfer sözleri:

"Türkiye'den önde gelen dört kulübün de ilgisi var. Fakat her şeyden önce Avrupa'nın 5 büyük ligine odaklanıyoruz ve bu yönde çalışmalar yapılıyor. Ayrıca kiralama seçeneği kesinlikle gündemde yok."

GOLCÜ FUTBOLCUNUN TALİPLERİ ARTIYOR

Haberde ayrıca Torino, Bologna, Nottingham Forest gibi takımların da Dovbyk ile ilgilendiği belirtildi. 25 yaşındaki forvet Dnipro'da son sezonunda 18 maçta 14 gol 5 asistlik performans sergilemişti.

İşte Ukrayna basınına yansıyan o haber...