Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek Trabzonspor, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavili takım santfor takviyesi yapmak isterken, gündemine Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Hahi Wright'ı almıştı. Amerikalı santrforun menajeri, "Haji Wright için kulübü SonderjyskE'ye Trabzonspor ve Hull City'den resmi teklif geldi. Trabzonspor'un teklifi masada daha güçlü." ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Transferde şaha kalkan şampiyon Trabzonspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sağ bek Larsen, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat'ı renklerine bağlayan ve stoper Denswil ile de sözleşme uzatan Fırtına, Fode Koita'yı gönderip yerine önemli bir isim alacak. Karadeniz devi, geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da forma giyen forvet Haji Wright ile ilgileniyordu ve artık bu transferde sona çok yaklaştı. Fotomaç'ın haberine göre; Kırmızı-beyazlı takımda kiralık oynayan 24 yaşındaki santrfor, 34 maçta 15 gol, 2 asistlik performansı ile göz doldurmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Abdullah Avcı da onu talep etmişti.

SONDERJYSKE İNDİRİME GİTTİ

Danimarka kulübü SönderjyskE ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 1.93 boyundaki Amerikalı santrfor için iki resmi açıklama geldi. SonderjyskE Sportif Direktörü Esben Hansen, Danimarka basınına yaptığı açıklamada, Haji Wright'ın satışının yakın olduğunu ve bu takımın Türkiye'nin büyük bir kulübü olduğunu vurguladı. SonderjyskE'nin 2 milyon euro bonservisin yanı sıra sonraki olası satıştan yüzde 20 pay istediği belirlendi. Ancak daha sonra 1.9 milyon euro'ya, satıştan payı da yüzde 15'e düştüğü ve işin bitmek üzere olduğu vurgulandı.

MENAJERİ: TRABZONSPOR'A YAKIN

Haji Wright'ın Türkiye yetkilisi flaş açıklamalar yaptı. Liberya asıllı ABD'li yıldızın transfer sürecini yöneten menajer Evren Şahin, Radyospor'a konuştu. Şahin, "Haji Wright için kulübü SonderjyskE'ye Trabzonspor ve Hull City'den resmi teklif geldi. Trabzonspor'un teklifi masada daha güçlü. Haji Wright'ın Trabzon'a daha yakın olduğunu düşünüyorum. Şu anda net rakamları paylaşmam, takdir edersiniz ki süreç devam ediyor" ifadesini kullandı.

PARASI 3 TAKSİTLE ÖDENECEK

Karadeniz devi, SönderjyskE ile de bilinen pazarlıklarını yaptı. Bordo-mavililer, yine her zamanki gibi bonservis bedelini 3 taksit halinde ödemek istediğini bildirdi ve bunu kabul ettirdi.

KANATLARDA DA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE OYNUYOR

Forvet olmasına rağmen her iki kanatta da başarılı bir şekilde forma giyebilen Wright, Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nın formasını 2 kez terletti, 1 gol attı.

MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ

Wright, Antalyaspor'da gösterdiği başarılı performansla ABD Milli Takımı'ndan da davet aldı. 24 yaşındaki forvet, ilk kez A Milli Takım çağrısı alırken Fas ve Uruguay ile oynadıkları maçlarda toplamda 79 dakika süre aldı, 1 gol attı. Wright tek golünü Fas karşısında buldu.