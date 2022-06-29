TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır için Fulham yeni teklif yaptı

Trabzonspor'da sergilediği performansla göz dolduran Uğurcan Çakır için İngiliz ekibi Fulham ısrarını sürdürüyor. Son olarak 18.5 milyon Euro öneren İngiliz ekibi Uğurcan için teklifini yükseltti ve 20 milyon Euro'ya çıkardı. (TS SPOR HABERLERİ)

Ve Uğurcan Çakır yuvadan uçuyor. Trabzonspor'un tarihi şampiyonluğunda başrol oynayan milli kalecinin Avrupa'ya transferi gerçekleşiyor. Uğurcan Çakır için İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi teklifini revize etti.



UĞURCAN ÇAKIR İÇİN TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Akşam'ın haberine göre Uğurcan Çakır için geçtiğimiz günlerde 18,5 milyon euroluk teklifle Trabzonspor'un kapısını çalan Fulham, Bordo-Mavililerin 20 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay talebine takılmıştı. İngiltere Premier Lig'e yükselen ve 200 milyon euro ayakbastı parası alan Fulham'ın teklifini 20 milyon euroya çıkardığı iddia edildi.



OYUNCUNUN TAVRI SONRASI TRABZONSPOR ISRARINDAN VAZGEÇTİ

Trabzonspor ilk teklif sonrası Ada ekibinden sonraki satıştan yüzde 20 pay isterken, son öneri sonrası bu ısrarından vazgeçti. Uğurcan Çakır'ın kariyer hedefi sebebiyle transferini istemesi de Bordo-Mavililerin inadından vazgeçmesine sebep oldu.

HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Sezon boyunca "önce şampiyonluk, sonra transfer" mesajı veren Uğurcan Çakır, çeşitli mecralarda verdiği röportajlarda hayalinin İngiltere Premier Lig'de oynamak olduğunu dile getirmişti. Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.