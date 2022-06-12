Trabzonspor'un renklerine bağlamaya çalıştığı Hırvat sol bek Borna Barisic'ten ilk açıklama geldi...
Trabzonspor istiyordu! Borna Barisic'den açıklama geldi
Trabzonspor transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu bordo-mavililerde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Fırtına'da sol bek transferi için gündeme gelen isimlerden biri Rangers forması giyen Borna Barisic olmuştu. Hırvat oyuncu geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte Barisic'in transfer sözleri... (TS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; 29 yaşındaki oyuncu, İskoç Daily Record gazetesinin bordo-mavili takımın transfer ilgisiyle ilgili sorusuna verdiği yanıtta, "Şu an milli takımdayım.
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