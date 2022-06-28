Transfer döneminin başlamasıyla birlikte 4 oyuncuya imza attıran Trabzonspor, 3 kulvarda mücadele edecek alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Fırtına son olarak milli yıldız Kaan Ayhan için harekete geçerken, teknik direktör Abdullah Avcı da devreye girdi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Sağ bek Larsen, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat'ı renklerine bağlayan ve stoper Denswil ile de sözleşme uzatan Trabzonspor, Kaan Ayhan bombasını da patlatıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Fırtına, geçtiğimiz sezon transferi için büyük bir çaba sarf ettiği ve bu dönem de istediği sağ stoperin işini bu kez bitirmeye çok yakın. Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği milli savunmacı için yönetim şartları zorlama kararı aldı. Asbaşkan Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz hafta bir kez daha İtalya'ya gitti. Kaan için 6 milyon euro'ya inen Sassuolo'ya önce 4 milyon euro önerdi.

ARTIK GERİ SAYIMA GEÇİLDİ

Ertuğrul Doğan, uzun pazarlıkların ardından taksitler halinde ödenmek kaydıyla teklifini 5 milyon euro'ya yakın bir rakama çıkardı. Ardından da 27 yaşındaki futbolcu ile bir araya geldi. Kendileri ile ilgili planları anlatan Doğan, Kaan'ı ikna etti. Kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 1.85 boyundaki savunmacı, Çizme ekibinin yönetimine Trabzonspor'da oynamak istediğini bildirdi ve bunun için gerekli kolaylığın gösterilmesini talep etti. Sassuolo'nın 5 milyon euro'yu kabul etmesinin çok yakın olduğu ve bu transfer için de geri sayıma geçildiği dile getiriliyor.

TAM BİR JOKER

Stoper dışında sağ bek ve ön libero da oynayabilen Kaan'ın transferi halinde bordo-mavili takımın savunmasına büyük güç katacağı hesaplanıyor... 46 kez milli formayı giyen ve 4 gol kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, futbola Almanya'nın köklü kulübü Schalke alt yapısında başladı. Bu takımın yanı sıra Frankfurt ve Düsseldorf'ta oynadıktan sonra 2020 yazında 2.5 milyon euro'ya Sassuolo'ya transfer oldu. 1.85 boyundaki oyuncu, sağ ayağını kullanıyor.

AVCI YİNE DEVREDE

Fırtına'da, teknik direktör Abdullah Avcı da transfer sürecine dahil oldu. Kaan ile görüntülü konuşma gerçekleştiren Avcı, gelecek sezonki planlarını anlattı. Geçtiğimiz yıl hemen her transferde devreye giren ve yaptığı görüşmelerle oyuncuların ikna olmasında kilit rol oynayan Abdullah hoca, aynı politikayı izliyor.

KESİN TAVRINI KOYDU

Geride kalan sezonda Serie A'da Sassuolo ile ligde 23 maça çıkan ancak bunların sadece 14'ünde ilk 11 şansı bulan Kaan'ın kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor, geçtiğimiz sezon anlaşamadığı İtalyan ekibini bu kez 27 yaşındaki oyuncunun da tavrını net şekilde koymasıyla birlikte ikna etmeye yakın.