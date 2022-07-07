Sabah'ın haberine göre; Menajerin İtalya'dan bazı takımlarla temas halinde olduğu öğrenilirken, sözleşmesinde '12 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi olan Yunan yıldız için kabul edilebilecek bir rakam gelmesi halinde transferine izin verileceği kaydedildi.

