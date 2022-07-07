Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük katkısı olan Anastasios Bakasetas'ın takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Bakasetas kararı! Ayrılacak mı?
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan son şampiyon Trabzonspor, kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendirdi. Bordo-mavililerde ayrılacak isimler de merak edilirken, bu oyuncuların başında ise Anastasios Bakasetas geliyor. Sözleşmesinde "12 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Yunan oyuncuya, kabul edilebilecek bir teklif gelmesi halinde transferine izin verilebilir. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük katkısı olan Anastasios Bakasetas'ın takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor.
Yunan orta sahanın menajeri Dimitriadis Christos, oyuncusuyla ilgili teklif getirebileceğini yönetime bildirdi. Bunun üzerine kulüp beklemeye geçti.
Sabah'ın haberine göre; Menajerin İtalya'dan bazı takımlarla temas halinde olduğu öğrenilirken, sözleşmesinde '12 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi olan Yunan yıldız için kabul edilebilecek bir rakam gelmesi halinde transferine izin verileceği kaydedildi.