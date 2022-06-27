TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Trabzonspor Keita Balde transferinde karşı karşıya!

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray ve Trabzonspor Keita Balde transferinde karşı karşıya!

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son şampiyon Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. İtalyan basını, hücum hattını güçlendirmek isteyen bordo-mavililerin, Galatasaray'ın gündeminde olan Keita Balde ile ilgilendiğini yazdı. İşte detaylar...

Mert Kılıç| Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2022- 12:33 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022- 12:34