Türkiye'de yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla birlikte takviye çalışmaları hızlandı.
Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ile Trabzonspor, transferde karşı karşıya geldi.
İtalyan basınından footmercato'da yer alan habere göre Trabzonspor, Galatasaray'ın gündeminde yer alan golcü futbolcu Keita Balde'yi transfer etmek istiyor.
Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla 26 maça çıkan Senegalli santrfor, 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.