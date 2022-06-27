Trabzonspor'da Marlon transferinin iptal nedeni belli oldu
Trabzonspor'un bir süredir görüşme halinde olduğu Marlon cephesinde flaş bir detay ortaya çıktı. Brezilyalı stoperin eşi Trabzon'a gelmek istemedi. Marlon bu gelişmenin ardından diğer takımlarla görüşmelere başladı.
Yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarına devem eden Trabzonspor'da savunma hattı için düşünülen Marlon'da pürüz çıktı. Takvim'in haberine göre Shaktar'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun eşi Trabzon'a gelmek istemedi. Bunun üzerine oyuncunun İtalyan kulüplerinden gelecek teklifleri değerlendirmek istediği iddia edildi. Ancak Trabzonsporlu kurmaylar oyuncu temaslarını sürdürüyor FIFA'nın "Ukrayna ve Rusya federasyonlarına bağlı kulüpler, 30 Haziran'a kadar yabancı oyuncular ile anlaşma sağlayamazsa bu oyuncular sözleşmelerini 30 Haziran 2023'e kadar askıya alma hakkına sahip olacak" kararı sonrası bordo mavililer temaslarını sıklaştırmıştı.