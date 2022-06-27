TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas'tan ayrılık paylaşımı!

Trabzonspor'da bir süredir ayrılacağı konuşulan Egemen Korkmaz bordo-mavili takıma veda etti. Bu ayrılığı Bakasetas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 27.06.2022- 16:27