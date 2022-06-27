TRABZONSPOR HABERLERİ - Bakasetas'tan ayrılık paylaşımı!
Trabzonspor'da bir süredir ayrılacağı konuşulan Egemen Korkmaz bordo-mavili takıma veda etti. Bu ayrılığı Bakasetas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 27.06.2022- 16:27
"İNANILMAZ BİR KİŞİ"
Yunan oyuncu paylaşımında, "İnanılmaz bir kişi. Fantastik karakter. Her şey için teşekkürler Egemen Korkmaz" ifadelerini kullandı.
AYRILIK NEDENİ AİLEVİ
Korkmaz'ın ailesine yeterince vakit ayıramadığı için böyle bir karar aldığı öğrenildi.