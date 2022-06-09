Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Halil Akbunar gözünü kararttı! "Trabzon'da oynamak istiyorum"
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Özellikle yerli rotasyonunu genişletmek isteyen bordo mavili ekibin gündemindeki isimlerden birisi de Halil Akbunar'dı. Yıldız futbolcu, Karadeniz ekibine gelmek için kulübüne rest çekti. İşte ayrıntılar...
Şampiyon Trabzonspor, yabancı oyuncuların yanı sıra yerli takviyesi için de hamle yapıyor.
Özellikle yerli rotasyonunu genişletmek isteyen bordo mavili ekibin gündemindeki isimlerden birisi de Halil Akbunar'dı.