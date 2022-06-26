TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Umut Bozok'a telefon! "Benim takımımda..."
Trabzonspor'da santrfor transferi için gündemde olan Umut Bozok için devreye bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı girdi. Avcı, Bozok ile bizzat görüşürken oyuncuya kendisiyle alakalı planlarını anlattı.
İlk etapta savunmayı güçlendiren bordo-mavililer, şimdi rotayı ön tarafa çevirdi. Fotomaç'ın haberine göre yeni sezonda Koita ile devam etmeyi düşünmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, Umut Bozok ismini yönetime vermişti. Bordo-mavili kulübün kurmayları 25 yaşındaki oyuncu cephesiyle görüşmelere devam ederken, süreci hızlandırmak adına Abdullah hoca bizzat devreye girdi. Göreve geldiği günden bu yana pek çok transferde kilit rol oynayan ve futbolcularla görüntülü görüşmeler yapan Avcı, Bozok'la telefonda konuştu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol kralı olan forvete planlarını anlatan ve yeni sezondaki oyun kurgusuyla ilgili bilgi veren Avcı, kendisini takımda görmeyi çok istediğini söyledi. Bu transfer olumlu bitebilir.