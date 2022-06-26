TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Umut Bozok'a telefon! "Benim takımımda..."

Trabzonspor'da santrfor transferi için gündemde olan Umut Bozok için devreye bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı girdi. Avcı, Bozok ile bizzat görüşürken oyuncuya kendisiyle alakalı planlarını anlattı.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2022- 06:40