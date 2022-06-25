TRABZONSPOR HABERİ: İtalyanlar transferi açıkladı! Abdülkadir Ömür Roma yolcusu

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Bordo mavililerin 23 yaşındaki futbolcusuna dev bir talip çıktı. İsmi Avrupa kulüpleriyle anılan milli futbolcuya İtalyan ekibi Roma talip oldu. Abdülkadir için Sevilla da pusuda. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)