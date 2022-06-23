Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken, iç transferde de hareketli günler yaşanıyor.

Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı tarafından verilen rapor doğrultsunda, gelecek sezon takımda düşünülmeyen isimlerden takım bulmaları istenmişti. Ayrıca takımdan ayrılmak isteyen isimler ile geçtiğimiz sezon fazla şans bulamayan futbolcular da takım arama çalışmalarını sürdürüyor.

Bu bağlamda Erce Kardeşler İstanbulspor'un gündemine geldi. İstanbul ekibinin bordo-mavili ekipte fazla forma şansı bulamayan oyuncuyu istediği öğrenildi. Tecrübeli eldiven geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da 4 maça çıkmıştı.