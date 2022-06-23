Gelecek sezon 3 kulvarda birden yarışacak Trabzonspor'da teknik direktör abdullah Avcı, alternatifi bol bir kadroya sahip olmak istiyor. Bordo-mavili yönetim şampiyon hocanın raporu doğrultusunda hareket ederken, gündeme son gelen isim ise Sivasspor'da forma giyen Hakan Arslan oldu. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Yine transferin en hareketli takımı olan Trabzonspor 'un gündemine sürpriz isimler girmeye devam ediyor. Orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, yönetimden Sivasspor 'un deneyimli ismi Hakan Arslan'ın takıma kazandırılmasını istedi.

Fanatik'in haberine göre; Tecrübeli futbolcuya daha önce de ilgisi olan Avcı, geçen sezon başında da Hakan'ı kadrosunda görmek istemişti. Ancak o dönem kulüpler anlaşmaya varamamıştı. Oyuncu tarafı son derece sıcak. Hakan Arslan kariyerinin son döneminde Trabzonspor'da forma giymeyi fazlasıyla arzuluyor. Kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan başarılı orta saha oyuncusuyla ilgili Trabzonspor ve Sivasspor arasında görüşme gerçekleşecek.

BU KEZ UZAK DEĞİL

Rıza Çalımbay her fırsatta, "Teklif gelen oyuncumuzun önünü kapamayız" diyor. Geniş rotasyonda Hakan gibi tecrübeli bir isme kadroda yer vermek isteyen Avcı ise transferin gerçekleşmesini bekliyor. Sivasspor, bonservis için düşünülenden daha yüksek bir rakam istemezse Hakan Arslan'ın bu kez Trabzonsporlu olması uzak ihtimal değil.



