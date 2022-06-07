Edgar ve Vitor Hugo'nun sakatlıklarında savunmaya ilaç olan Stefano Denswil, Trabzonspor 'da devam edecek.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Stefano Denswil'de sona doğru! Fırtına fiyat yükseltti
Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo mavililer, Stefano Denswil transferinde önemli aşama kat etti. Fırtına, 29 yaşındaki futbolcunun transferinde rakam yükseltti. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, Bologna'dan 1 yıllığına kiralanan ve İtalyan kulübüyle de kontratı sona eren Hollandalı stoperle yapılan yeni kontrat görüşmelerinde önemli mesafe kat edildi.
Abdullah Avcı'nın kalması yönünde rapor verdiği 29 yaşındaki savunmacı, ilk etapta yıllık 1.5 milyon euro maaş talep etmişti.