TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan İrfan Can Eğribayat hamlesi! Temaslara başlandı

TRABZONSPOR HABERLERİ - Bordo-mavililerde yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ilk olarak kaleci takviyesi planlanıyor. Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket eden Trabzonspor'da listede ilk olarak İrfan Can Eğribayat var. İşte transferdeki son gelişmeler...(TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2022- 06:40