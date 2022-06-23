Fotomaç'ın haberine göre bir süredir bordo mavili takımın kaleci adayları arasında yer alan Göztepeli İrfan Can Eğribayat konusunda somut adımlar atılmaya başladı.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan İrfan Can Eğribayat hamlesi! Temaslara başlandı
TRABZONSPOR HABERLERİ - Bordo-mavililerde yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ilk olarak kaleci takviyesi planlanıyor. Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket eden Trabzonspor'da listede ilk olarak İrfan Can Eğribayat var. İşte transferdeki son gelişmeler...(TS SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre bir süredir bordo mavili takımın kaleci adayları arasında yer alan Göztepeli İrfan Can Eğribayat konusunda somut adımlar atılmaya başladı.
Yönetimin, İzmir ekibiyle dün 23 yaşındaki kalecinin transferi için fiyat bilgisi talep ettiği öğrenildi.
İlk resmi temas sonrası taraflar arasındaki pazarlıkların başladığı kaydedildi.