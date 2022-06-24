Yeni sezonda 3 kulvarda mücadele edecek olan Trabzonspor kadroyu olabildiğince genişletmek istiyor.
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a yeni Viking: Jorgen Strand Larsen!
Trabzonspor transfer haberi: Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan bordo-mavililer, kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürüyor. Forvete takviye yapmak isteyen Trabzonspor'da Jorgen Strand Larsen gündeme geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Fırtına, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Andreas Cornelius'u yedekleyecek bir forvet arayışlarına başladı.
Bordo-mavililerin gündemine sürpriz bir isim geldi.