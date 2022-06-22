Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'de son şampiyon Trabzonspor, gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek. Bu bağlamda alternatifli bir kadro oluşturmak isteyen Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Abdullah Avcı, Camilo Mena ismini yönetime verdi. İşte detaylar...

Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Fırtına, yeni yabancı kuralını en iyi şekilde değerlendirecek takım olarak öne çıktı.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, yabancı kuralın çıkmasının hemen ardından Abdullah Avcı, gelmesi durumunda yabancı olmadan A takımla sahaya çıkacak isimleri inceledi. En uygun şartlarda alınıp, kimsenin gözüne çarpmadan yıllar içinde takıma monte edilebilecek oyuncu kontenjanından Camilo Mena ismini yönetime verdi.

YENİ YETENEK BULUNDU: CAMİLO MENA!

2002 doğumlu Kolombiyalı kanat oyuncusu sezonu Letonya'nın Valmeira takımında 16 maçta 7 gol ve 7 asistle tamamladı. Genç oyuncunun narin fiziğine rağmen oldukça hızlı olması ve rakip kaleye kolay gitmesi dikkat çekti. En önemlisi ise çok uygun şartlarda alınabilecek Mena'nın tutmaması durumunda rahatlıkla başka yere gönderebilecek olması.